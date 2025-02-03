Песков оценил выводы западных СМИ об обветшании российского флота

Песков: нельзя судить о состоянии флота России по одной неисправности

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Судить о состоянии российского флота по поломке одного отдельно взятого корабля — непрофессионально, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

Журналист задал пресс-секретарю вопрос о материалах западных СМИ по поводу замеченного неисправного российского судна в Средиземном море и обветшании флота России.

Песков отметил, что не располагает информацией о корабле, про который пишет западная пресса, так как этот вопрос входит в компетенцию военного ведомства.

«Но по поломке одного отдельно взятого корабля, одной отдельно взятой неисправности судить о состоянии флота — это непрофессионально, экспертно неверно», — сказал он.

Ранее Guardian со ссылкой на аналитиков и западные службы безопасности сообщил о пожаре на российском корабле-разведчике «Кильдин» у берегов Сирии, что показало «плачевное состояние» российского флота в регионе.

«Кильдин» — средний разведывательный корабль проекта 861М Черноморского флота ВМФ России. Он был спущен на воду 31 января 1973 года.