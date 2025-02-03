Песков оценил выводы западных СМИ об обветшании российского флота
Судить о состоянии российского флота по поломке одного отдельно взятого корабля — непрофессионально, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.
Журналист задал пресс-секретарю вопрос о материалах западных СМИ по поводу замеченного неисправного российского судна в Средиземном море и обветшании флота России.
Песков отметил, что не располагает информацией о корабле, про который пишет западная пресса, так как этот вопрос входит в компетенцию военного ведомства.
«Но по поломке одного отдельно взятого корабля, одной отдельно взятой неисправности судить о состоянии флота — это непрофессионально, экспертно неверно», — сказал он.
Ранее Guardian со ссылкой на аналитиков и западные службы безопасности сообщил о пожаре на российском корабле-разведчике «Кильдин» у берегов Сирии, что показало «плачевное состояние» российского флота в регионе.
«Кильдин» — средний разведывательный корабль проекта 861М Черноморского флота ВМФ России. Он был спущен на воду 31 января 1973 года.
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