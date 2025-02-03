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В Чувашии завели дело на главреда издания «Взятка» за критику полиции

Эдуард Мочалов
Эдуард Мочалов (Фото: Эдуард Мочалов / VK)

Следователи в Чувашии возбудили уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК) в отношении главного редактора местного независимого издания «Взятка» Эдуарда Мочалова из-за публикации, в которой он раскритиковал местных полицейских за бездействие. Об этом Мочалов сообщил в своем блоге в «Живом Журнале».

Поводом для возбуждения дела послужило заявление начальника отдела участковых полиции Моргаушского района Чувашии Дмитрия Григорьева и его подчиненной Марины Николаевой. В заявлении они написали, что их оскорбила публикация под названием: «Моргаушская полиция достойна только кандалы, а не похвалы», в которой, по мнению полицейских, журналист описал унизительную оценку, а также привел информацию, оскорбляющую их честь и достоинство.

В этом материале журналист описал историю семьи фермеров Кузьминых, которые проживают в деревне Ятманкино Моргаушского района Чувашии. В начале июля 2024 года крестьянско-фермерское хозяйство этой семьи на площади 25 га запрессовало более 100 рулонов сена по 50 кг, однако в один из дней глава семейства Владимир Кузьмин обнаружил, что шпагаты на рулонах были перерезаны, а сами рулоны разворошены.

«Учитывая количество прессованных рулонов, можно смело говорить о том, что диверсией занимался не один человек, а группа людей; само собой, о преступлении он сразу же написал заявление в ОМВД Моргаушского района», — написал главред.

Мочалов обвинил местных полицейских в бездействии, непрофессионализме и их халатном отношении к своей службе. По его мнению, «моргаушская полиция его расследование и его выводы в упор не хочет видеть».

27 января 2025 года следователи провели у Эдуарда Мочалова обыски с формулировкой «в случаях, не требующих отлагательств» и изъяли всю оргтехнику.

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Кирилл Мартынов

«Взятка» — оппозиционная информационно-политическая газета, посвященная разоблачению коррупции в рядах чувашских чиновников и защите чувашского языка. Была основана в 2008 году. Газета издается в Нижегородской области, так как, по словам главного редактора, ни одна типография в Чувашии не соглашается ее печатать.

В августе 2012 года Генпрокуратура России возбудила в отношении руководства газеты уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ за статью «Покажи мне свой язык, и я скажу — кто ты» о неравноправии чувашского и русского языков в республике.

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Теги
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