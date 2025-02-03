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Общество ,  
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Россиян предупредили о проблемах с новыми Samsung с маркетплейсов

Фото: Brandon Bell / Getty Images
Фото: Brandon Bell / Getty Images

Пользователи, купившие смартфоны Samsung Galaxy S25 на маркетплейсах, столкнулись с проблемами в использовании продукта, в частности из-за несовместимости с российским рынком, заявила «РИА Новости» руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.

Она рассказала, что ассортимент линейки Samsung Galaxy S25 появился в России в том числе и на теневом рынке, и на маркетплейсах. Там покупателей привлекают низкие цены.

Однако, отметила Голицына, эти устройства часто работают исключительно с иностранными сим-картами, из-за чего возникают проблемы с программным обеспечением и доступом к Сети. К тому же некоторые приложения, например WhatsApp, не переключаются на русский язык.

Также Голицына отметила, что в непроверенных магазинах под видом новых могут продаваться восстановленные устройства, производительность которых ниже, нежели у оригинальных. Устройства, купленные на сером рынке, не имеют официальной гарантии, сказала эксперт.

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Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Samsung представила новый флагман 22 января. Газета «Известия» сообщила со ссылкой на экспертов о том, что спрос на новую модель — Samsung Galaxy S25 — оказался существенно выше, чем на S24 минувшего года. Так, некоторые продавцы заявили о росте в 3–4,5 раза. Несмотря на то что модель только начинает продаваться и цены на нее на 12–14% выше, нежели на предыдущую линейку, эти смартфоны активно раскупаются, уточнила газета. По словам экспертов, пользователей привлекают новые возможности искусственного интеллекта.

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Теги
Samsung маркетплейс теневой рынок
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