В павильоне находится Музей героизма. Он был закрыт на реконструкцию

Video

На ВДНХ загорелся павильон. На кадрах, которые публикуют очевидцы, видно, как из здания вырывается густой дым. Пожар произошел в павильоне № 59 — бывший павильон «Зерно».

Сейчас в павильоне находится Музей героизма.

Здание павильона построено в 1939 году, в 1954-м — реконструировано.

До 22 февраля павильон был закрыт на обновление экспозиции.

В пресс-службе ВДНХ РБК рекомендовали обратиться в МЧС Москвы. РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Москве.