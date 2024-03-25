Спецслужбы Азербайджана задержали планировавшего теракты мужчину
Служба госбезопасности Азербайджана задержала мужчину, который планировал совершить теракт в республике и покушение на главу города Ленкорань, сообщила пресс-служба ведомства.
Был задержан гражданин Азербайджана 1988 года рождения Бахруз Аскеров, который проживал в Мурманске.
«Было установлено, что Бахруз Аскеров вовлекал в тайную связь людей, проживающих в разных регионах республики, и давал им указания с целью организации покушения на главу Лянкяранской городской исполнительной власти», — сообщили в Службе госбезопасности.
Также мужчина планировал организовать военную подготовку на территории зарубежного государства для лиц, с которыми он контактировал, но его успели задержать.
Где и когда был задержан Аскеров, в спецслужбе не уточнили.
Аскерову предъявили обвинения по статьям 28 и 214.2.1 УК Азербайджана (приготовление к терроризму). Суд заключил его под стражу.
22 марта вооруженные люди ворвались в здание «Крокус Сити Холла» в Подмосковье, открыли огонь по посетителям и подожгли концертный зал. По последним данным, погибли 137 человек, пострадали 182. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четырех непосредственных участников нападения.
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