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Спецслужбы Азербайджана задержали планировавшего теракты мужчину

Спецслужбы Азербайджана задержали планировавшего теракты мужчину
Бахруз Аскеров
Бахруз Аскеров (Фото: dtx.gov.az)

Служба госбезопасности Азербайджана задержала мужчину, который планировал совершить теракт в республике и покушение на главу города Ленкорань, сообщила пресс-служба ведомства.

Был задержан гражданин Азербайджана 1988 года рождения Бахруз Аскеров, который проживал в Мурманске.

«Было установлено, что Бахруз Аскеров вовлекал в тайную связь людей, проживающих в разных регионах республики, и давал им указания с целью организации покушения на главу Лянкяранской городской исполнительной власти», — сообщили в Службе госбезопасности.

Также мужчина планировал организовать военную подготовку на территории зарубежного государства для лиц, с которыми он контактировал, но его успели задержать.

Где и когда был задержан Аскеров, в спецслужбе не уточнили.

Аскерову предъявили обвинения по статьям 28 и 214.2.1 УК Азербайджана (приготовление к терроризму). Суд заключил его под стражу.

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Фото:Gonzalo Fuentes / Reuters

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