Уганда получила возможность испытать вакцину против лихорадки Эбола

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Власти Уганды готовятся провести испытания 2160 доз пробной вакцины против суданского штамма Эболы, вспыхнувшего в столице Кампале, сообщило Asocciated Press со ссылкой на чиновника из системы здравоохранения государства.

Доступ к вакцине предоставила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Экспериментальные методы лечения будут доступны в рамках протоколов клинических испытаний для дальнейшей проверки эффективности и безопасности вакцины, говорится в заявлении организации.

При этом ученые Уганды ускоренно разрабатывают эти протоколы исследований, чтобы обрести все необходимые разрешения регулирующих органов, отметил исполнительный директор Угандийского института исследования вирусов Понтиано Калебу. Он уточнил, что вакцина еще не лицензирована.

Власти страны объявили о вспышке Эболы на минувшей неделе после смерти медсестры, работавшей в центральной больнице Кампалы, и одного мужчины, отметило AP.

Эта лихорадка вспыхивала в Уганде неоднократно. Например, в 2000 году от болезни погибли сотни людей, уточнило агентство.

Доступ же к экспериментальной вакцине государство получило с момента окончания вспышки Эболы в сентябре 2022 года, тогда погибли около 55 человек. Калебу уточнил, что в то время власти не успели начать исследование вакцины.

Вакцина называется rVSV-ZEBOV, ею привили 3 тыс. человек во время вспышки заирского штамма Эболы в восточном Конго в период с 2018 по 2020 год. Там она оказалась эффективной для сдерживания распространения заболевания.

Геморрагическая лихорадка Эбола — острая вирусная высококонтагиозная болезнь. Вирус Эбола распространяется через кровь или жидкие выделения из организма больного либо умершего человека или животного. В некоторых случаях может произойти внутреннее и внешнее кровотечение. Вспышки эпидемии зафиксированы в 2014–2016 годах в Центральной и Западной Африке, летальность составляла от 25 до 90% (в среднем 50%).