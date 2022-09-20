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В Уганде зафиксировали пятую за 20 лет вспышку Эболы

Случай выявили у 24-летнего жителя деревни Нгабано в округе Мубенде, у мужчины появились симптомы Эболы, после чего он умер
Фото: Ronald Kabuubi / AP
Фото: Ronald Kabuubi / AP

В округе Мубенде в Уганде зафиксировали новую вспышку болезни, вызванной вирусом Эбола, передает пресс-служба Минздрава в Twitter (соцсеть заблокирована на территории России по требованию прокуратуры).

«Случай подтвердился у 24-летнего мужчины, жителя деревни Нгабано округа Мадуду в округе Мубенде, у которого были симптомы Эболы, но позже он скончался», — говорится в сообщении.

Всего в Уганде было зарегистрировано четыре вспышки Эболы: в 2000, 2014, 2017 и 2018 годах, следует из данных Всемирной организации здравоохранения к концу августа 2020 года. Самая крупная и самая смертоносная вспышка была в 2000 году, когда было выявлено 425 случаев заражения и 224 случая смерти.

ВОЗ зафиксировала вспышку Эболы в Центральной Африке
Общество
Фото:John Moore / Getty Images

Вирус Эбола впервые выявили в 1976 году в Нзаре (сейчас Южный Судан) и Ямбуку, (Демократическая Республика Конго). Вторая вспышка произошла в селении рядом с рекой Эбола, от которой болезнь и получила свое название. Естественными носителями вируса являются летучие мыши, а переносчиками шимпанзе, гориллы, обезьяны, лесные антилопы и дикобразы. 

Согласно данным ВОЗ, инкубационный период заболевания составляет от двух до 21 дня. Первыми симптомами являются внезапное появление лихорадки, мышечные боли, головная боль и боль в горле, за этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени и, в некоторых случаях, как внутренние, так и внешние кровотечения.

С 1976 года было зафиксировано более 30 вспышек лихорадки Эбола по всему миру. Преимущественно они происходили на территории Африки, но также болезнь выявляли в США, Великобритании, Италии, Мали, на Филиппинах. В общей сложности заболевание, по официальным данным, унесло жизни 15 тыс. человек при 33 тыс. заболевших.

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В прошлом году первый за 25 лет случай инфицирования лихорадкой Эбола выявили в Кот-д'Ивуаре (Западная Африка), в Гвинее (Западная Африка) — впервые с 2016 года.

Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова
Уганда Эбола лихорадка Эбола
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