Три человека погибли и 22 пострадали в ДТП с падением грузовика с моста в Турции

Три человека погибли в ДТП с падением грузовика с моста в Турции

Три человека погибли и 22 пострадали после того, как грузовик и несколько автомобилей упали с моста в провинции Шанлыурфа в Турции, сообщает NTV.

ЧП произошло 2 февраля около 22:00 мск в районе Биреджик.

По информации NTV, у грузовика отказали тормоза, он протаранил впереди идущие автомобили и вылетел вместе с ними с моста, проложенного через реку Ефрат.

Как сообщили местные власти, погибшие и пострадавшие в ДТП являются гражданами Турции.

В конце января в Паттайе российский турист погиб при наезде мотоцикла, его жену госпитализировали в тяжелом состоянии. Когда пара переходила дорогу, один автомобиль пропустил их, однако следовавший за ним мотоцикл не успел затормозить и на большой скорости врезался в пешеходов.