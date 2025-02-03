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Три человека погибли в ДТП с падением грузовика с моста в Турции

Три человека погибли и 22 пострадали в ДТП с падением грузовика с моста в Турции

Три человека погибли и 22 пострадали после того, как грузовик и несколько автомобилей упали с моста в провинции Шанлыурфа в Турции, сообщает NTV.

ЧП произошло 2 февраля около 22:00 мск в районе Биреджик.

По информации NTV, у грузовика отказали тормоза, он протаранил впереди идущие автомобили и вылетел вместе с ними с моста, проложенного через реку Ефрат.

Как сообщили местные власти, погибшие и пострадавшие в ДТП являются гражданами Турции.

Российский турист погиб в Паттайе при наезде мотоцикла
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Фото:Lauren DeCicca / Getty Images

В конце января в Паттайе российский турист погиб при наезде мотоцикла, его жену госпитализировали в тяжелом состоянии. Когда пара переходила дорогу, один автомобиль пропустил их, однако следовавший за ним мотоцикл не успел затормозить и на большой скорости врезался в пешеходов.

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Теги
грузовик Автомобили Турция
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