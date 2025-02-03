В Польше у границы с Россией упал метеозонд с надписями на кириллице

В Польше на границе с Калининградской областью упал похожий на метеозонд объект с маркировкой на кириллице, сообщает Polskie Radio 24.

Объект обнаружили в населенном пункте Тренкуск возле Ольштына на северо-востоке Польши, примерно в 70 километрах от границы с Россией.

Находку осмотрели и обезопасили, заявила польскому радио пресс-секретарь Главного управления полиции в Ольштыне, комиссар Анна Балиньская. «Мы будем проверять в ходе расследования, был ли это на самом деле метеозонд и с какой целью он оказался на нашей территории», — добавила она.

В августе 2024 года в Польше три метеозонда с надписями на русском языке нашли за одну неделю. Тогда объекты упали в районе деревни Рутки-Коссаки на северо-востоке страны, недалеко от границы с Белоруссией, а также городов Пиш и Добре-Място на севере, ближе к Калининградской области.

Как отмечало тогда радио RMF24, метеозонды с метеостанции в Калининграде мог принести сильный ветер, такие случаи уже были.