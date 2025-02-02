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Военная операция на Украине ,  
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В Ростовской области сбили беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Над территорией Ростовской области средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат, сообщает врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«В Миллеровском районе средствами противовоздушной обороны уничтожен один БПЛА», — написал он в своей телеграм-канале.

Как отметил Слюсарь, предварительно, никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было.

Минобороны сообщает о двух сбитых беспилотниках над Белгородской и Ростовской областями. Уточняется, что их уничтожили чуть больше, чем за час — с 20:00 по 21:00 мск.

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Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Ранее днем над территорией Ростовской области сбили еще один беспилотник. Об этом примерно в полдень написал Слюсарь. Тогда в регионе также была объявлена опасность атаки дронов.

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Ростовская область беспилотники Белгородская область Юрий Слюсарь Минобороны


 

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