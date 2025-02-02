В Ростовской области сбили беспилотник
Над территорией Ростовской области средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат, сообщает врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«В Миллеровском районе средствами противовоздушной обороны уничтожен один БПЛА», — написал он в своей телеграм-канале.
Как отметил Слюсарь, предварительно, никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было.
Минобороны сообщает о двух сбитых беспилотниках над Белгородской и Ростовской областями. Уточняется, что их уничтожили чуть больше, чем за час — с 20:00 по 21:00 мск.
Ранее днем над территорией Ростовской области сбили еще один беспилотник. Об этом примерно в полдень написал Слюсарь. Тогда в регионе также была объявлена опасность атаки дронов.
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