В Ростовской области сбили беспилотник

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Над территорией Ростовской области средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат, сообщает врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«В Миллеровском районе средствами противовоздушной обороны уничтожен один БПЛА», — написал он в своей телеграм-канале.

Как отметил Слюсарь, предварительно, никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было.

Минобороны сообщает о двух сбитых беспилотниках над Белгородской и Ростовской областями. Уточняется, что их уничтожили чуть больше, чем за час — с 20:00 по 21:00 мск.

Ранее днем над территорией Ростовской области сбили еще один беспилотник. Об этом примерно в полдень написал Слюсарь. Тогда в регионе также была объявлена опасность атаки дронов.