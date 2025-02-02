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Общество ,  
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В самолете Тбилиси — Петербург сработала сигнализация о неисправности

Летевший в Тбилиси самолет вернулся в Пулково из-за оповещения о неисправности
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Самолет авиакомпании Азимут рейса Тбилиси — Санкт-Петербург благополучно приземлился в аэропорту назначения, несмотря на сработавшую сигнализацию о неисправности, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

«На борту самолета <...> выполнявшего рейс А47040 Тбилиси — Санкт-Петербург 2 февраля 2025 года, сработала сигнализация о неисправности. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Пулково в 19:34 мск», — говорится в сообщении. О какой именно неисправности идет речь, в пресс-службе не уточнили.

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Ранее, 29 января, самолет «Победы», летевший й из Дубая в Москву, совершил экстренную посадку на запасном аэродроме в Астрахани из-за ложного срабатывания датчика одной из систем. По данным «Интерфакса», речь шла о датчике возгорания, сработавшем в багажном отсеке.

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Теги
Тбилиси Санкт-Петербург самолет неисправность новости


 

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