«РИА Новости» сообщило об ударе по ВСУ с помощью дрона «Мерлин-ВР»
Российские военные нанесли удар по пехоте ВСУ с помощью нового беспилотника «Мерлин-ВР» в Херсонской области, сообщил корреспондент «РИА Новости», наблюдавший за работой расчета БПЛА 18-й армии группировки войск «Днепр».
Военные с помощью дрона отследили украинские силы на правом берегу Днепра, после чего на основе разведданных штаб принял решение нанести удар с применением ФАБ-1500.
Минобороны в ежедневной сводке сообщало, что российские военные из группировки «Днепр» за прошедшие сутки нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка Херсонской области и Работино и Приморское Запорожской области.
БПЛА «Мерлин-ВР» может вести разведку в любое время суток и в любую погоду в течение почти десяти часов и на расстоянии до 120 км. О его создании сообщалось в сентябре 2021 года.
Читайте РБК в Telegram.
МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией
Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков
Вице-губернатор Приморья погиб, возвращаясь с боевого задания
Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции
Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году
Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км
РБК запускает винный салон. Расписание
Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России
Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине
В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии