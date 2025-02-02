«РИА Новости» сообщило об ударе по ВСУ с помощью дрона «Мерлин-ВР»

БПЛА «Мерлин-ВР» (Фото: Минобороны России)

Российские военные нанесли удар по пехоте ВСУ с помощью нового беспилотника «Мерлин-ВР» в Херсонской области, сообщил корреспондент «РИА Новости», наблюдавший за работой расчета БПЛА 18-й армии группировки войск «Днепр».

Военные с помощью дрона отследили украинские силы на правом берегу Днепра, после чего на основе разведданных штаб принял решение нанести удар с применением ФАБ-1500.

Минобороны в ежедневной сводке сообщало, что российские военные из группировки «Днепр» за прошедшие сутки нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка Херсонской области и Работино и Приморское Запорожской области.

БПЛА «Мерлин-ВР» может вести разведку в любое время суток и в любую погоду в течение почти десяти часов и на расстоянии до 120 км. О его создании сообщалось в сентябре 2021 года.