 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье


 

Военная операция на Украине ,  
0 

«РИА Новости» сообщило об ударе по ВСУ с помощью дрона «Мерлин-ВР»

«РИА Новости»: военные нанесли удар по ВСУ с помощью дрона «Мерлин-ВР»
Сюжет
Военная операция на Украине
БПЛА &laquo;Мерлин-ВР&raquo;
БПЛА «Мерлин-ВР» (Фото: Минобороны России)

Российские военные нанесли удар по пехоте ВСУ с помощью нового беспилотника «Мерлин-ВР» в Херсонской области, сообщил корреспондент «РИА Новости», наблюдавший за работой расчета БПЛА 18-й армии группировки войск «Днепр».

Военные с помощью дрона отследили украинские силы на правом берегу Днепра, после чего на основе разведданных штаб принял решение нанести удар с применением ФАБ-1500.

В Минобороны сообщили об ударах по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Минобороны в ежедневной сводке сообщало, что российские военные из группировки «Днепр» за прошедшие сутки нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка Херсонской области и Работино и Приморское Запорожской области.

БПЛА «Мерлин-ВР» может вести разведку в любое время суток и в любую погоду в течение почти десяти часов и на расстоянии до 120 км. О его создании сообщалось в сентябре 2021 года.

Читайте РБК в Telegram.

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

Вице-губернатор Приморья погиб, возвращаясь с боевого задания

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России

Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине

В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии
Теги
ВСУ беспилотники Херсонская область


 

Материалы по теме
Минобороны сообщило об уничтожении пяти беспилотников ВСУ за ночь
Политика
Минобороны доложило о взятии села Нововасилевка
Политика
Минобороны заявило о попытке Киева избежать «каскадного обрушения фронта»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
В самолете Тбилиси — Петербург сработала сигнализация о неисправностиОбщество, 21:03
Лувр будет продавать отдельный билет для доступа к «Моне Лизе»Общество, 20:57
«Спартак» объявил об уходе форварда сборной ЯмайкиСпорт, 20:50
Около озера Рица пропал российский туристОбщество, 20:48
Насколько реально вхождение Канады в состав СШАПолитика, 20:42
Зеленский опроверг получение Украиной от США $200 млрд военной помощиПолитика, 20:27
Москалькова потребовала от ООН осудить удар по интернату в СуджеПолитика, 20:21
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 20:15
Нетаньяху попытается получить одобрение Трампа на продолжение боев в ГазеПолитика, 20:13
ЕС пообещал США «решительный ответ» в случае введения пошлинПолитика, 19:57
Сослуживец вице-губернатора Приморья рассказал, где он погибПолитика, 19:55
В Тбилиси произошли стычки протестующих с силовикамиПолитика, 19:46
«Спартак» отыгрался с 0:3, но все равно уступил в матче КХЛ с 14 шайбамиСпорт, 19:33
FT рассказала об угрозе усилиям Чехии по закупке боеприпасов для УкраиныПолитика, 19:30