Гладков рассказал об ударах ВСУ по микроавтобусу и мусоровозу
В Белгородской области дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали пассажирский микроавтобус и мусоровоз, пострадали три человека, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В районе села Двулучное Валуйского округа пассажирский микроавтобус подвергся атаке дрона. Ранены водитель и пассажир», — написал он в своем телеграм-канале.
Пассажирку с сотрясением и множественными ранами ноги доставили в Валуйскую районную больницу. Водителя отвезли в это же медицинское учреждение, у него сотрясение мозга и баротравма. Из-за атаки у микроавтобуса были повреждены крыша и остекление.
Вторая атака произошла в поселке Чапаевский Грайворонского округа — там FPV-дрон ударил по мусоровозу, у него были повреждены кабина и стекла. При атаке также пострадала женщина, ее доставили в больницу с переломом ноги.
Приграничные регионы России регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ.
Так, ранее 2 февраля в результате атаки украинского беспилотника в Шебекинском округе от полученных ранений в больнице скончалась женщина. Как отмечал тогда Гладков, дрон нанес удар по движущемуся легковому автомобилю. Вместе с погибшей в машине был мужчина — у него минно-взрывная травма, осколочные ранения плеча и ног.
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