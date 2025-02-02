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Общество ,  
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Умер актер из «Возвращения Будулая» Виктор Савкин

Второй режиссер и актер Виктор Савкин умер в возрасте 85 лет
Виктор Савкин
Виктор Савкин (Фото: студия «Телепроект»)

Актер и режиссер Виктор Савкин умер в возрате 85 лет, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России. Он скончался в пятницу, 31 января.

«На 86-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, второго режиссера Савкина Виктора Ивановича <...> приносим соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, отпевание актера состоится 4 февраля в 13:00 мск в храме Живоначальной Троицы в Хорошеве.

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Виктор Савкин родился 11 ноября 1939 года. Он закончил московский институт культуры по специальности режиссер-актер, после чего с 1969 года работал вторым режиссером в Творческой объединении «Экран».

Савкин трудился, в частности, над такими фильмами, как «Вот моя деревня» вместе с режиссером Борисом Дуровым, «Возвращение Будулая» с Александром Бланком и «На углу у Патриарших» совместно с Вадимом Дербеневым.

Кроме работы режиссером, Савкин также снимался в фильма и телесериалах. Среди них и те, в которых он принимал участие как режиссер — шофер в фильме «Вот моя деревня» и эпизодическая роль в «Возвращение Будулая». Всего фильмография актера насчитывает 17 проектов. Он также был членом гильдии кинорежиссеров России.

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