Умер актер из «Возвращения Будулая» Виктор Савкин
Актер и режиссер Виктор Савкин умер в возрате 85 лет, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России. Он скончался в пятницу, 31 января.
«На 86-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, второго режиссера Савкина Виктора Ивановича <...> приносим соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, отпевание актера состоится 4 февраля в 13:00 мск в храме Живоначальной Троицы в Хорошеве.
Виктор Савкин родился 11 ноября 1939 года. Он закончил московский институт культуры по специальности режиссер-актер, после чего с 1969 года работал вторым режиссером в Творческой объединении «Экран».
Савкин трудился, в частности, над такими фильмами, как «Вот моя деревня» вместе с режиссером Борисом Дуровым, «Возвращение Будулая» с Александром Бланком и «На углу у Патриарших» совместно с Вадимом Дербеневым.
Кроме работы режиссером, Савкин также снимался в фильма и телесериалах. Среди них и те, в которых он принимал участие как режиссер — шофер в фильме «Вот моя деревня» и эпизодическая роль в «Возвращение Будулая». Всего фильмография актера насчитывает 17 проектов. Он также был членом гильдии кинорежиссеров России.
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