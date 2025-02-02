Умер актер из сериала «Возвращение Мухтара» Станислав Колокольников

Станислав Колокольников (Фото: из личного архива Станислава Колокольникова)

В Киеве умер сыгравший в сериале «Возвращение Мухтара» актер Станислав Колокольников, сообщил академический театр «Колесо» в Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Артисту было 63 года. В театре отметили, что актер скончался после нескольких лет тяжелой болезни.

Прощание с актером состоится 3 февраля в городском крематории.

Колокольников окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. В начале 2000-х годов он начал сниматься в кино и сериалах на российском и украинском телевидении.

Колокольников играл в восьмом сезоне сериала «Возвращение Мухтара», вышедшем в 2012 году. Кроме того, в России артист снялся в таких лентах, как «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Секунда до…», «Ярость», «Порох и дробь», «Пес», «Дорога в пустоту».

Колокольников также играл в театре. Он был участником постановок в киевских театрах «Колесо» и «Браво», а также Черкасского академического областного украинского музыкально-драматического театра им. Тараса Шевченко.

В театре «Колесо» он проработал более 30 лет и сыграл более 30 ролей.