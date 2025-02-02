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Политика ,  
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Путин счел позором отказ позвать Москву на мероприятия в Освенциме

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Отказ приглашать Россию на мероприятия по случаю 80-летней годовщины освобождения Освенцима в Польше является позорным, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Что касается приглашения и неприглашения на мероприятия, связанные с освобождением Освенцима, это, конечно, такая странная, позорная вещь», — сказал он.

По мнению Путина, европейские страны могут иметь разное отношение «к политике России, к главе российского государства». Москва не выпрашивает приглашение на эти мероприятия, уточнил Путин.

Однако руководство стран ЕС могло найти выход, уверен он.

«Если уже невозможно пригласить в силу здоровья, возраста освободителей Освенцима, хотя бы родственников их пригласили бы, еще кого-то, кто имеет отношение», — отметил президент России.

Путин добавил, что жил в Германии несколько лет, завел там друзей и знает об особом отношении немцев к прошлому. Президент России подчеркнул, что перекладывать вину за преступления режима Гитлера на нынешние поколения граждан Германии нельзя.

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Политика
Фото: Aleksandra Szmigiel / Getty Images

Освенцим — один из самых печально известных концентрационных лагерей времен фашистской Германии. Он был расположен вблизи одноименного города в оккупированной немцами Польше. 27 января 1945 года его освободила Красная армия.

За годы войны в лагере погибли от 1,1 млн до 1,5 млн человек, большинство из них — евреи. В числе жертв также 70–75 тыс. поляков, 20 тыс. цыган и 14 тыс. советских военнопленных. Спустя два года после освобождения на месте концлагеря был основан мемориальный комплекс.

27 января в Польше состоялись мероприятия в память об освобождении Освенцима. Российские дипломаты не выезжали на траурные церемонии.

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Фотогалерея 

В частности, посол России в Польше Сергей Андреев пояснил «РИА Новости», что представители Москвы «теоретически» могли бы присутствовать на мероприятиях, однако не станут этого делать по причине «искажения исторической правды на Западе». Кроме того, дипломаты не получили официального приглашения. «Они размещают сообщение о том, что будут мероприятия, — кто хочет, пусть приезжают», — объяснил Андреев.

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Освенцим Россия Вторая мировая война Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года


 

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