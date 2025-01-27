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Политика ,  
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Путин в годовщину освобождения Освенцима напомнил о вкладе СССР

Фото: Aleksandra Szmigiel / Getty Images
Фото: Aleksandra Szmigiel / Getty Images

Российский президент Владимир Путин в День памяти жертв холокоста призвал не забывать о вкладе Советского Союза в освобождение концлагеря Освенцим.

Его обращение к участникам и гостям мемориальной церемонии, приуроченной к Международному дню памяти жертв холокоста и 80-летию освобождения Красной армией узников Освенцима, было опубликовано на сайте Кремля.

«Мы всегда будем помнить, что именно советский солдат сокрушил это страшное, тотальное зло, одержал победу, величие которой навеки останется в мировой истории», — сказал глава государства. Он добавил, что Международный день памяти жертв холокоста — «скорбная дата, имеющая огромное нравственное, гуманистическое значение».

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Освенцим — один из самых печально известных концентрационных лагерей времен фашистской Германии. Он был расположен вблизи одноименного города в оккупированной немцами Польше. 27 января 1945 года его освободила Красная армия.

За годы войны в лагере погибли от 1,1 млн до 1,5 млн человек, большинство из них — евреи. В числе жертв также 70–75 тыс. поляков, 20 тыс. цыган и 14 тыс. советских военнопленных. Спустя два года после освобождения на месте концлагеря был основан мемориальный комплекс.

Путин также выразил надежду, что российская еврейская община и организаторы мемориальных мероприятий продолжат работу по продвижению гуманистических ценностей и подчеркнул, что Россия приложит все усилия, чтобы предотвратить распространение антисемитизма, русофобии и идеологий расовой ненависти.

27 января ежегодно отмечается годовщина освобождения Освенцима. В 2025 году российские дипломаты не будут присутствовать на организованном Польшей мероприятии. По их словам, ни к чему присутствовать на мероприятии, «где никто не будет вспоминать о том, кто освобождал концлагерь и Европу».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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