Умер актер из сериалов «Возвращение Мухтара» и «Нюхач» Игорь Щербак

Украинский актер Игорь Щербак умер в возрасте 68 лет, сообщил Киевский академический Молодой театр, в котором тот служил.

«Отошел в вечность заслуженный артист Украины Игорь Щербак. Коллектив Молодого театра выражает искренние соболезнования семье актера. Мы будем помнить Игоря хорошим другом и талантливым артистом, который всегда умел создать вокруг себя легкую атмосферу творчества», — говорится в сообщении.

В театре не уточнили причину смерти актера.

Игорь Щербак родился 10 апреля 1956 года. Он закончил актерский факультет Киевского государственного театрального института (в настоящее время Киевский государственный университет театра, кино и телевидения) им. И. Карпенко-Карого. Щербак работал в Киевском театре оперетты и в армейском ансамбле, с 1981 года играл в Молодом театре.

Актер исполнил эпизодическую роль в четвертом сезоне популярного российского сериала «Возвращение Мухтара». Он также сыграл во втором сезоне украинского сериала «Нюхач». Кроме того, Щербак снимался в сериалах «Брат за брата», «Последний кордон. Продолжение», «Любимая учительница».