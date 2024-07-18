Умер актер из сериалов «Возвращение Мухтара» и «Нюхач» Игорь Щербак
Украинский актер Игорь Щербак умер в возрасте 68 лет, сообщил Киевский академический Молодой театр, в котором тот служил.
«Отошел в вечность заслуженный артист Украины Игорь Щербак. Коллектив Молодого театра выражает искренние соболезнования семье актера. Мы будем помнить Игоря хорошим другом и талантливым артистом, который всегда умел создать вокруг себя легкую атмосферу творчества», — говорится в сообщении.
В театре не уточнили причину смерти актера.
Игорь Щербак родился 10 апреля 1956 года. Он закончил актерский факультет Киевского государственного театрального института (в настоящее время Киевский государственный университет театра, кино и телевидения) им. И. Карпенко-Карого. Щербак работал в Киевском театре оперетты и в армейском ансамбле, с 1981 года играл в Молодом театре.
Актер исполнил эпизодическую роль в четвертом сезоне популярного российского сериала «Возвращение Мухтара». Он также сыграл во втором сезоне украинского сериала «Нюхач». Кроме того, Щербак снимался в сериалах «Брат за брата», «Последний кордон. Продолжение», «Любимая учительница».
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