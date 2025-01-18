На юго-востоке Москвы в массовом ДТП пострадали как минимум два человека

В ДТП на юго-востоке Москвы погибли два человека, пострадали еще двое

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В ДТП на юго-востоке Москвы погибли два человека, еще двоих направили в больницу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.

Легковая машина врезалась в столб. На месте работают сотрудники ГАИ, они устанавливают обстоятельства дорожной аварии.

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на московском скоростном диаметре в районе Андроновского шоссе, пишет «Осторожно, Москва». Одна из машин врезалась в столб и загорелась.

4 января в Москве легковой автомобиль после ДТП пробил ограждение на Лужнецкой набережной и упал в реку. Пассажир и водитель оказались заблокированы в утонувшем транспортном средстве. Позднее в полиции сообщили, что один из двух мужчин погиб.