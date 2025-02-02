В РАНХиГС рассказали, как абитуриенты могут получить дополнительные баллы

Поступающие в российские вузы абитуриенты с 2025 года могут набрать 15 баллов за индивидуальные достижения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РАНХиГС.

Получить дополнительные баллы смогут поступающие на целевое обучение, которое предполагает заключение договора с будущим работодателем.

«Целевые индивидуальные достижения появились в 2025 году впервые и за них можно будет получить еще пять баллов, дополнительно к общим достижениям», — заявили в академии.

Ранее за индивидуальные достижения студенты на любых направлениях могли заработать до 10 баллов.

Начислять дополнительные баллы абитуриентам на целевом обучении будут за участие в мероприятиях по профессиональной ориентации.

В РАНХиГС отметили, что абитуриентам необходимо уточнить у организации, с которой они заключили договор о целевом обучении, информацию о таких мероприятиях.

Общие индивидуальные достижения, которые дают будущим студентам 10 баллов при поступлении, определяются вузами самостоятельно. Среди них могут быть победа в олимпиаде, аттестат с отличием, получение значка ГТО.

Баллы прибавляют к результатам ЕГЭ или внутренних экзаменов в некоторых вузах.