В РАНХиГС рассказали, как абитуриенты могут получить дополнительные баллы
Поступающие в российские вузы абитуриенты с 2025 года могут набрать 15 баллов за индивидуальные достижения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РАНХиГС.
Получить дополнительные баллы смогут поступающие на целевое обучение, которое предполагает заключение договора с будущим работодателем.
«Целевые индивидуальные достижения появились в 2025 году впервые и за них можно будет получить еще пять баллов, дополнительно к общим достижениям», — заявили в академии.
Ранее за индивидуальные достижения студенты на любых направлениях могли заработать до 10 баллов.
Начислять дополнительные баллы абитуриентам на целевом обучении будут за участие в мероприятиях по профессиональной ориентации.
В РАНХиГС отметили, что абитуриентам необходимо уточнить у организации, с которой они заключили договор о целевом обучении, информацию о таких мероприятиях.
Общие индивидуальные достижения, которые дают будущим студентам 10 баллов при поступлении, определяются вузами самостоятельно. Среди них могут быть победа в олимпиаде, аттестат с отличием, получение значка ГТО.
Баллы прибавляют к результатам ЕГЭ или внутренних экзаменов в некоторых вузах.
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