 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье


 

Общество ,  
0 

В РАНХиГС рассказали, как абитуриенты могут получить дополнительные баллы

РАНХиГС: абитуриенты-целевики могут получить 5 дополнительных баллов

Поступающие в российские вузы абитуриенты с 2025 года могут набрать 15 баллов за индивидуальные достижения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РАНХиГС.

Получить дополнительные баллы смогут поступающие на целевое обучение, которое предполагает заключение договора с будущим работодателем.

«Целевые индивидуальные достижения появились в 2025 году впервые и за них можно будет получить еще пять баллов, дополнительно к общим достижениям», — заявили в академии.

Ранее за индивидуальные достижения студенты на любых направлениях могли заработать до 10 баллов.

Начислять дополнительные баллы абитуриентам на целевом обучении будут за участие в мероприятиях по профессиональной ориентации.

В Минобрнауки сообщили, когда вузы перейдут на новую систему образования
Общество

В РАНХиГС отметили, что абитуриентам необходимо уточнить у организации, с которой они заключили договор о целевом обучении, информацию о таких мероприятиях.

Общие индивидуальные достижения, которые дают будущим студентам 10 баллов при поступлении, определяются вузами самостоятельно. Среди них могут быть победа в олимпиаде, аттестат с отличием, получение значка ГТО.

Баллы прибавляют к результатам ЕГЭ или внутренних экзаменов в некоторых вузах.

Читайте РБК в Telegram.

Владимир Мединский займет бывший пост Сергея Михалкова

В Москве простились с культовым местом советского кино

Что посмотреть на выходных в кинотеатрах и онлайн. 8 вариантов

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России

Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине

В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии
Теги
высшее образование абитуриенты вузы РАНХиГС


 

Материалы по теме
Самые сложные для поступления вузы России. Инфографика
Общество
В Минобрнауки сообщили, когда вузы перейдут на новую систему образования
Общество
Минобрнауки поддержало ограничение на прием в вузы из колледжей без ЕГЭ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
Все о пенсии работающего пенсионера: сколько и как получить, индексацияИнвестиции, 10:25
На нефтеперерабатывающем заводе в Калифорнии произошел пожарОбщество, 10:21
Союз армян России осудил задержание ученого в Ереване за видео о КарабахеОбщество, 10:11
Университеты раскрыли, где потребуют обязательный ЕГЭ по физикеОбщество, 10:01
Фонды денежного рынка: как выбрать самый доходныйИнвестиции, 10:00
Тактаров раскритиковал тренерский штаб Шары Буллета после поражения в UFCСпорт, 09:56
Производители в ЕС призвали повысить пошлины на удобрения из РоссииБизнес, 09:50
Как пить красиво и осознанно
Интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В РАНХиГС рассказали, как абитуриенты могут получить дополнительные баллыОбщество, 09:33
Дело садоводов: что будет с частными участками в парках и заповедникахБизнес, 09:00
Слухи о «заморозке вкладов»: возможно ли это в теории по мнению экспертовИнвестиции, 09:00
«Ужасное выступление». Что говорят о поражении Шары Буллета в UFCСпорт, 08:52
Трюдо заявил о потрясении решением США «сделать канадцев мишенью»Политика, 08:50
В Белгородской области при атаке дрона погиб мужчинаПолитика, 08:40
Судовладелец «Волгонефти-239» рассказал об оставшихся танкерах серииОбщество, 08:23