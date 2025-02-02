В центре Харькова из-за дрона загорелись склады на площади 2 тыс. кв. м

Пожар произошел на складах в центре Харькова после попадания беспилотника. Об этом сообщает украинское издание «Суспiльне.Харьков» со ссылкой на спикера экстренных служб Харьковской области Евгения Василенко.

Площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м, помимо складов, горят производственные помещения.

По данным мониторинговых каналов, воздушная тревога действует в Харьковской области с 23:49 мск.

Накануне Минобороны сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности по объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.