В центре Харькова из-за дрона загорелись склады на площади 2 тыс. кв. м
Пожар произошел на складах в центре Харькова после попадания беспилотника. Об этом сообщает украинское издание «Суспiльне.Харьков» со ссылкой на спикера экстренных служб Харьковской области Евгения Василенко.
Площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м, помимо складов, горят производственные помещения.
По данным мониторинговых каналов, воздушная тревога действует в Харьковской области с 23:49 мск.
Накануне Минобороны сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности по объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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