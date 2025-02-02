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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Канал CBS передаст властям США запись интервью Харрис для расследования

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Телеканал CBS News сообщил, что предоставит Федеральной комиссии по связи США (FCC) полную стенограмму интервью бывшего вице-президента страны и кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис в рамках расследования по иску президента США Дональда Трампа.

Телеканал отметил, что соответствующее решение было принято после получения запроса из FCC.

Трамп подал иск к CBS на $10 млрд в конце октября 2024 года. В иске утверждалось, что телеканал в программе «60 минут» показал в разное время два разных ответа Харрис на вопрос о войне между Израилем и ХАМАС. Это ввело зрителей в заблуждение, а Трампа поставило в невыгодное положение, было сказано в документе.

CBS отмечает, что телеканал неоднократно опровергал заявления Трампа. «Тот же вопрос. Тот же ответ. Но другая часть ответа. Когда мы редактируем любое интервью, будь то с политиком, спортсменом или кинозвездой, мы стремимся быть ясными, точными и конкретными», — ответили на обвинения Трампа в CBS.

Трамп подал иск к CBS на $10 млрд из-за интервью Харрис
Политика
Носки с Камалой Харрис и Дональдом Трампом

По итогам президентских выборов в США, прошедших 5 ноября 2024 года, Трамп получил 49,8% голосов, Харрис — 48,3%. В декабре республиканца поддержали 312 выборщиков (для победы необходимо 270 голосов), а демократку — 226.

В середине ноября 2024 года адвокат Трампа Эдвард Эндрю Палцик за неделю до выборов направил изданию The New York Times (NYT) и издательству Penguin Random House письмо с требованием возместить ущерб в размере $10 млрд за «ложные и дискредитирующие заявления» в материалах с критикой республиканца.

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CBS News Камала Харрис США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Камала Харрис фото

Камала Харрис

политик
20 октября 1964 года


 

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