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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Вивек Рамасвами не возглавит DOGE вместе с Илоном Маском

Вивек Рамасвами вместо руководства DOGE с Маском выдвинется в губернаторы Огайо
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Рамасвами выдвинется на выборах губернатора Огайо, которые состоятся почти через два года. NYT выяснила, что он раздражал Маска, других приближенных нового президента США и самого Трампа
Вивек Рамасвами
Вивек Рамасвами (Фото: Ricky Carioti / Reuters)

Миллионер Вивек Рамасвами не станет соруководителем Департамента государственной эффективности (DOGE), заявила представитель организации Анна Келли, передает Associated Press.

«Вивек Рамасвами сыграл решающую роль в создании DOGE. Он намерен вскоре баллотироваться на выборную должность, что требует от него оставаться вне DOGE, выйдя из структуры, о которой мы объявили сегодня», — сказала Келли и поблагодарила его за сделанный вклад.

Рамасвами будет баллотироваться в губернаторы штат Огайо, выборы пройдут в ноябре 2026 года, пишет New York Times (NYT). По информации газеты, в течение последних недель его положение пошатнулось, он вызывал раздражение у приближенных к Трампу, а иногда и самого Трампа.

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Вивек Рамасвами

Источники NYT пояснили, что республиканец был недоволен поддержкой Рамасвами привлечения высококвалифицированных работников с помощью виз H1B. Ту же позицию разделял другой соруководитель DOGE, миллиардер Илон Маск, однако в силу многомиллионных пожертвований на кампанию Трампа, он считается более важной фигурой. Сам Маск также резко критиковал Рамасвами.

Департамент государственной эффективности не будет министерством в структуре правительства США, несмотря на название, это сторонняя комиссия. Трамп пояснял, что DOGE будет предоставлять внешние консультации по сокращению расходов и тесно сотрудничать с чиновниками Белого дома, ответственными за бюджет.

Рамасвами ранее заявлял о намерении закрыть ФБР, Налоговую службу, Министерство образования и другие структуры в случае избрания главой государства. Расходуемые на них средства он предлагал перераспределить между другими ведомствами — в частности, направить финансирование от ФБР в пользу Секретной службы США, Разведуправления Минобороны США и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями.

Состояние Рамасвами — $600 млн, его компании работают в биотехнологическом бизнесе. В прошлом году предприниматель провел крупнейшее IPO в истории биотехнологий США, разместив акции Axovant — компании, пытающейся разработать новое лекарство от болезни Альцгеймера.

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28 июня 1971 года
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