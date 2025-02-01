Огромный кусок впервые откололся от крупнейшего в мире айсберга A23a

В Антарктиде от самого большого и старейшего в мире айсберга A23a впервые откололся кусок длиной 19 км и площадью 80 кв. км, это свидетельствует о том, что гигант может разрушиться, сообщило AFP со ссылкой на ученых.

«Это, безусловно, первый значительный прозрачный кусок айсберга, который появился <...> Это признак того, что разломы в нем [айсберге] начинают расходиться», — сказал океанограф из Британской антарктической службы Эндрю Мейерс, следивший за айсбергом через спутник с 2023 года.

Площадь айсберга по размерам превышает Большой Лондон более чем в два раза и составляет около 3,36 кв км (оставшаяся после откола часть). Гигант весит почти триллион тонн, уточнило агентство, отметив, что он начал дрейфовать в сторону отдаленного острова Южная Георгия в Южной Атлантике в 2020 году и оставался, в основном, целым.

По словам Мейерса, трудно сказать, свидетельствует ли этот раскол о гораздо более серьезных изменениях, нежели просто частичный распад айсберга.

«Трудно сказать, разлетится ли это на части сейчас или будет держаться дольше», — сказал океанограф.

Эта ледяная глыба сошла с антарктического шельфа в 1986 году. Айсберг простоял на месте более 30 лет, прежде чем в 2020 году начал дрейфовать с переменными остановками из-за сопротивления океана. Однако его подхватило самое мощное в мире океаническое «струйное течение» — Антарктическое циркумполярное.

Южная Георгия, куда движется айсберг, является местом кормления тюленей и пингвинов. Если он там осядет, это может навредить животным, рассказал ученый, отметив, что, если глыба разрушится еще больше, то угроза для дикой природы уменьшится, так как животные смогут беспрепятственно лавировать между кусками.

Ранее из-за остановки айсбергов в Южной Георгии многие птенцы пингвинов и детеныши тюленей погибали, отметило AFP.