Все пассажиры разбившегося санитарного самолета в США погибли

Фото: Matt Rourke / AP / ТАСС Фото: Matt Rourke / AP / ТАСС Фото: Matt Rourke / AP / ТАСС

Не менее семи человек погибли и 19 получили ранения в результате крушения медицинского транспортного самолета Learjet 55 возле торгового центра Roosevelt Mall в Филадельфии, сообщил ABC со ссылкой на городские власти.

На борту самолета находился ребенок с матерью и еще четыре человека, уточнило агентство. Погибли все находившиеся на борту, а также один человек на земле, сообщила мэр Филадельфии Шерелл Паркер.

«Многие люди на земле — на парковках, на улицах, в машинах и домах в этом районе — получили травмы», — сообщили в мэрии.

По словам мэра, число пострадавших может измениться.

Ранее ABC со ссылкой на министра транспорта Шона Даффи сообщил, что компания — владелец самолета Jet Rescue Air Ambulance уточнила, что это были пациент-ребенок, его сопровождающий и четыре члена экипажа.

Воздушное судно, принадлежащее санитарной авиации, направлялось в Спрингфилд (штат Миссури). Крушение произошло вскоре после того, как Learjet 55 вылетел из аэропорта Northeast Philadelphia Airport.

В результате катастрофы в районе Коттман-авеню и бульвара Рузвельта загорелось несколько домов. В полиции заявили о нескольких пострадавших на месте крушения.

Fox29 со ссылкой на очевидцев сообщал, что после падения самолета загорелось несколько автомобилей, а люди поблизости слышали громкие взрывы.

Что стало причиной крушения, пока неизвестно. Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте ведут расследование.