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Общество ,  
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В Полтавской области Украины жители сообщили о подземных толчках

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Полтаве произошло землетрясение, сообщило издание «Суспiльне» в своем телеграм-канале. Издание «Страна» также со ссылкой на паблики сообщило, что в Полтаве было несколько толчков.

Позже главный центр специального контроля подтвердил случившееся, указав, что землетрясение зарегистрировали в 18:21 (17:21 мск), магнитуда составила 3,8, эпицентр располагался на широте 49,51 с.ш. и долготе 34,26 с.д.

При этом, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, 1 февраля землетрясение магнитудой 2,6 на глубине 6 км произошло в регионе Украина — Румыния — Молдавия в 16:57 UTC (19:57 мск) на расстоянии 152 км к северо-западу от города Констанца в Румынии и 5 км к северо-западу от города Галац той же страны. Толчки фиксировались примерно в 568 км от ближайшей точки на границе Полтавской области.

Кадры землетрясения на Тайване
Общество

Ранее, в ноября 2024 года, главный центр специального контроля Украины сообщил со ссылкой на аналогичный центр США о регистрации землетрясения в районе села Васьки Полтавского района Полтавской области магнитудой 3,0 (по шкале Рихтера) на глубине 8 км. Землетрясение отнесли к едва ощутимым, то есть к таким, которые могут ощутить только люди, находящиеся в покое внутри помещения, особенно на верхних этажах зданий.

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Теги
Полтавская область землетрясение Украина


 

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