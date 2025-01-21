Кадры землетрясения на Тайване
Момент землетрясения на юге Тайваня магнитудой 6,4, пострадали 27 человек, среди раненых есть маленький ребенок, его спасли из-под завалов.
В апреле прошлого года на Тайване произошло более сильное землетрясение из нескольких толчков, магнитуда одного из них оценивалась более чем в 7. Это было крупнейшее землетрясение за 25 лет. Погибли по меньшей мере 13 человек, более 1 тыс. пострадали.
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