 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Кадры землетрясения на Тайване

Появились кадры землетрясения на Тайване

Кадры землетрясения на Тайване
Video

Момент землетрясения на юге Тайваня магнитудой 6,4, пострадали 27 человек, среди раненых есть маленький ребенок, его спасли из-под завалов.

В апреле прошлого года на Тайване произошло более сильное землетрясение из нескольких толчков, магнитуда одного из них оценивалась более чем в 7. Это было крупнейшее землетрясение за 25 лет. Погибли по меньшей мере 13 человек, более 1 тыс. пострадали.

На Тайване 27 человек пострадали при сильном землетрясении
Общество

Следите за инаугурацией Трампа в Telegram

В машине Гоши Куценко нашли тело женщины

Как мошенники могут взломать Telegram через QR-код

Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли

Как возвращение Трампа повлияет на транснациональные компании в России

Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Минфин отреагировал на предложение продавать алкоголь навынос в ресторанах

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Названы районы-лидеры Москвы по росту цен на жилье

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Тайвань землетрясение
Материалы по теме
На Тайване 27 человек пострадали при сильном землетрясении
Общество
На южном берегу Крыма произошло два землетрясения с афтершоками
Общество
На юге Японии произошло мощное землетрясение. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 105,05 (+0,18) Инвестиции, 20 янв, 19:07 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 101,96 (-0,46) Инвестиции, 20 янв, 19:07
В Москве 17-летних юношей начали автоматически ставить на воинский учетОбщество, 13:27
Пассажир напал на таксиста в Нижнем НовгородеОбщество, 13:27
Езда с просроченными правами в 2025: все нюансы и штрафыАвто, 13:26
Путин в разговоре с Си призвал не допустить возрождения идеологии фашизмаПолитика, 13:15
Мошенники придумали новую схему обмана с мемкоином ТрампаОбщество, 13:11
КС предписал изменить подход к налогам при выходе участника из компанииЭкономика, 13:10
Павлюченкова проиграла первой ракетке мира в 1/4 финала Australian OpenСпорт, 13:08
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Кремль заявил, что подготовка разговора Путина и Трампа еще не началасьПолитика, 13:06
Промоутер рассказал о возможном возвращении Владимира Кличко на рингСпорт, 13:06
Маск ответил на обвинения из-за похожего на фашистское приветствие жестаПолитика, 13:01
Мэрия Смоленска сообщила о распространении фейков об эвакуацииПолитика, 12:58
Тенденции развития игровой индустрии: феномен ностальгии и кризис идейСоциальная экономика, 12:50
Курс доллара на рынке Форекс впервые в 2025 году опустился ниже ₽100Инвестиции, 12:49
Мошенники в сфере косметологии обманули более 40 москвичей на ₽30 млнГород, 12:48