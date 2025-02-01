Неизвестные с мачете напали на супругов из Казани на Гоа

Гоа, Индия (Фото: Prasanta Biswas / Global Look Press)

В Индии двое неизвестных с мачете напали на супругов из Казани, которые разбили палатку на пляже Гоа, мужчине ранили лицо, сообщил телеграм-канал Shot со ссылкой на туристов. Российское Генконсульство в Мумбаи в Индии сообщило, что изучает обстоятельства нападения.

Shot уточнил, что семья хотела встретить рассвет на берегу моря. Однако, когда они уснули, в их палатку начали светить фонариком, и мужчина вышел наружу, где стояли два местных жителя с оружием. Shot написал, что те сначала накричали на россиян и ушли. Но вскоре после того, как семья вновь уснула в палатке, индусы вернулись и порезали мужчине лицо. Семейная пара обратилась в больницу, где пострадавшему оказали всю необходимую помощь, его жизни ничто не угрожает, уточнил телеграм-канал.

«Генконсульство в курсе ситуации, предпринимает попытки получить официальную информацию от властей и контакты россиян», — сказал пресс-секретарь генконсульства Николай Капустин (цитата по «РИА Новости»).

Ранее двое россиян попали в ДТП с экскурсионным автобусом в Таиланде. Они отказались от медицинской помощи. Их здоровью ничто не угрожает, сообщили РБК в пресс-службе генерального консульства России на Пхукете. Туристический автобус, в салоне которого были двое россиян, слетел с трассы и застрял на горе. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и слетел с трассы недалеко от отеля.