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Политика ,  
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Сийярто призвал серьезно отнестись к словам Трампа об Испании в БРИКС

Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал «серьезно» относиться к заявлению президента США Дональда Трампа о том, что Испания входит в БРИКС, как и вообще ко всем словам американского президента, процитировала венгерского политика El Debate.

«Президент Трамп — президент Соединенных Штатов, поэтому я бы посоветовал относиться ко всем его словам серьезно», — ответил Сийярто на вопрос, намеренно ли Трамп включил Испанию в организацию.

В январе Трамп назвал Испанию страной БРИКС во время разговора с журналистами в Овальном кабинете Белого дома. «Они — страна БРИКС, Испания. Вы знаете, что за страна БРИКС? Вы разберетесь», — сказал американский президент.

Сийярто также сказал, что при предыдущей администрации США, возглавляемой президентом Джо Байденом, американо-венгерские отношения «резко ухудшились», однако Трамп, по словам главы МИДа, считает эту восточноевропейскую страну своим другом. Он выразил надежду и на то, что Трамп сможет «изменить курс» в решении конфликта на Украине.

Сийярто также заявил, что разочарован развитием отношений между Трампом и европейскими лидерами. Причина, по его словам, в том, что «они помнят все, что говорили о Трампе в последние годы», а новый президент США, добавил Сийярто «тоже этого не забывает».

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Политика
Дональд Трамп

В самой Испании слова Трампа прокомментировала глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, заявив, что государство не стремится стать членом БРИКС.

«Ни испанцы, ни жители Испании, ни тем более ее власти не являются частью БРИКС и не стремятся к этому», — подчеркнула Аюсо.

Объединение БРИКС (BRICS) возникло в июне 2006 года. Сейчас в него входят девять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (по первым буквам их названий на английском языке составили название объединения), Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Эфиопия. О желании присоединиться к БРИКС заявляли в том числе Сирия, Таиланд, Малайзия, Азербайджан и Турция. Испания не является членом БРИКС.

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Персоны
Петер Сийярто Дональд Трамп Испания БРИКС
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года


 

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