Трамп по ошибке назвал Испанию страной БРИКС
Президент США Дональд Трамп по ошибке назвал Испанию членом БРИКС во время разговора с журналистами в Овальном кабинете Белого дома. Об этом сообщает CNN.
«Они — страна БРИКС, Испания. Вы знаете, что за страна БРИКС? Вы разберетесь», — сказал он одному из репортеров.
Объединение БРИКС (BRICS) возникло в июне 2006 года. Сейчас в него входят девять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (по первым буквам их названий на английском языке составили название объединения), Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Эфиопия. О желании присоединиться к БРИКС заявляли в том числе Сирия, Таиланд, Малайзия, Азербайджан и Турция. Испания не является членом БРИКС.
В ноябре 2024-го Трамп заявил, что страны БРИКС столкнутся со 100-процентными пошлинами, если посмеют создать новую валюту для замены «могучего доллара США». Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС счел использование доллара «как средства достижения политических целей» «большой ошибкой».
В числе других оговорок и неточностей из выступлений Трампа телеканал приводит следующие. В своей инаугурационной речи президент заявил, что Панамским каналом управляет прежде всего Китай, тогда как в действительности, отмечает CNN, каналом управляет сама Панама, а его администратор, заместитель администратора и 11 членов правления являются панамцами.
После инаугурации Трамп также выступил с речью и заявил, что республиканцы победили в Алабаме с перевесом в 48%, тогда как в действительности было только около 30,5%.
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