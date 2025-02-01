Fox News узнал возможную причину авиакатастрофы в Филадельфии

Причиной крушения в Филадельфии (штат Пенсильвания) медицинского самолета, перевозившего пациента, могли стать баллоны с кислородом, сообщает Fox News со ссылкой на источники.

«Как мы понимаем, очень возможно, что, так как это медицинский самолет, кислород и <...> топливо могли спровоцировать такой мощный взрыв», — сказал корреспондент телеканала Рич Зеоли (цитата по «РИА Новости»).

Один такой кислородный баллон нашли недалеко от места аварии возле ресторана быстрого питания McDonald’s.

«Самолет был загружен авиационным топливом, которое очень легко воспламеняется», — рассказал представитель авиакомпании Jet Rescue Air Ambulance Шай Голд.

В результате катастрофы были госпитализированы в больницу Темплского университета не менее шести человек, сообщает местный телеканал NBC10 со ссылкой на источники.

Трем людям оказали необходимую помощь, их отпустили. Еще трое остаются в больнице, информация об их состоянии не приводится.

Среди пострадавших — 11-летний мальчик и 31-летний мужчина, которые получили травмы головы, и 30-летняя женщина, получившая травмы лица, уточняет источник. При этом никто из них не является пассажиром самолета.

Небольшой самолет Learjet 55 разбился на северо-востоке города накануне. На его борту находились шесть человек. Как уточнилГолд, это два пилота, врач, фельдшер, пациент-ребенок и сопровождавшая его мать (по национальности мексиканцы). Ребенок находился в США, поскольку получал жизненно необходимое лечение, врачи ранее отпустили его домой.

Самолет должен был лететь из Филадельфии в международный аэропорт Тихуаны с одной технической остановкой в Спрингфилде, штат Миссури, для дозаправки, сообщил Голд. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) уточнило, что к моменту крушения самолет направлялся в Миссури.

Воздушное судно упало недалеко от торгового центра Roosevelt Mall, в результате катастрофы в районе Коттман-авеню и бульвара Рузвельта загорелось несколько домов. В полиции заявили о нескольких пострадавших на месте крушения.