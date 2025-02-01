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Политика ,  
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Трамп выразил соболезнования связи с крушением самолета в Филадельфии

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Филадельфии. Об этом он написал в своей социальной сети TruthSocial.

«Еще больше невинных душ погибло. Наши люди полностью вовлечены. Службы быстрого реагирования уже получили признание за отличную работу», — написал он, пообещав, что «дальше будет больше».

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Небольшой самолет Learjet 55 разбился на северо-востоке города накануне. На его борту находились шесть человек, компания-владелец самолета Jet Rescue Air Ambulance тогда уточнила, что это были пациент-ребенок, его сопровождающий и четыре члена экипажа.

Воздушное судно упало недалеко от торгового центра Roosevelt Mall, в результате катастрофы в районе Коттман-авеню и бульвара Рузвельта загорелось несколько домов. В полиции заявили о нескольких пострадавших на месте крушения. О судьбе людей на борту официально не сообщалось.

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Дональд Трамп авиакатастрофа соболезнования Филадельфия
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года


 

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