В России проиндексировали выплаты ухаживающим за инвалидами

В России проиндексировали ежемесячные выплаты неработающим гражданам, которые занимаются уходом за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал в конце декабря 2024 года.

«Размер ежемесячных выплат ежегодно пересматривается с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год», — говорится в указе.

Так, размер индексации в этом году составил 9,5%. Согласно документу, с 1 января 2025 года соответствующая выплата составляла 10 тыс. руб. в месяц, теперь она составляет 10 950 руб.

Всего индексация коснулась более 40 социальных пособий и выплат. Причем изначально индексация составляла 7,3% — ее проводили с 1 января. Однако позже власти предложили провести дополнительное повышение на уровень реальной инфляции, которая составила 9,52%.