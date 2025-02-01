В Ярославле капитан полиции погиб во время задержания нарушителя
В Ярославле капитан полиции Анатолий Тутынин погиб при задержании вооруженного правонарушителя, сообщает пресс-служба управления МВД по Ярославской области.
«Вечером 31 января в полицию Дзержинского района поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов по ул. Труфанова находится неадекватный мужчина с ножом», — говорится в сообщении в телеграм-канале. По данным Следственного комитета по региону, он угрожал местным жителям.
Полицейские приехали на место вызова, однако правонарушитель закрылся в своей квартире и не открывал дверь. На помощь вызвали Тутынина. Сотрудники правоохранительных органов пытались войти в квартиру, чтобы задержать мужчину, когда тот три раза выстрелил через дверь и ранил Тутынина. Как отмечает пресс-служба СК, мужчина стрелял из охотничьего ружья.
Полицейские открыли ответный огонь, нарушитель был убит. Капитана доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 Уголовного кодекса — посягательство на жизнь сотрудника полиции.
Анатолию Тутынину было 34 года. Он служил в МВД с 2012 года, где начинал с должности полицейского и вырос до командира отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции. У него остались два маленьких ребенка.
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