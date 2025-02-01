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Военная операция на Украине ,  
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Великобритания разрешила украинским беженцам привозить своих детей

Сюжет
Военная операция на Украине

МИД Великобритании внес изменения в программу помощи украинским беженцам, теперь их дети, которые остались на Украине, могут получить визу и воссоединиться со своими родителями, сообщает Independent.

Отмечается, что в феврале 2024 года власти изменили программу «Дома для Украины». После чего дети не могли переехать к своим родителям или опекунам в Соединенное Королевство.

«Мы приняли срочные меры, чтобы решить эту проблему, и теперь родители с визами по схеме «Украина» смогут подать заявку на спонсорство своих детей, чтобы те присоединились к ним в Великобритании. Это будет касаться как уже поданных заявлений, так и будущих», — говорится в заявлении МИДа страны.

После заявления родителей или законных опекунов дети получат разрешение на проживание в Великобритании на срок до 18 месяцев. Им будет предоставлена возможность получить образование, устроиться на работу, также они будут получать медицинские услуги и другие льготы.

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Фото:Tasos Katopodis / Getty Images

В рамках программы «Дома для Украины» граждане Украины, покинувшие страну, получают право работать в Великобритании на срок до трех лет с момента прибытия и имеют право на те же льготы и поддержку, что и граждане Великобритании.

Согласно данным ООН по состоянию на 16 января 2025 года, в Европе живут более 6 млн украинских беженцев.

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