В США официально подтвердили гибель трех россиян в авиакатастрофе
Госдепартамент США официально подтвердил, что на борту разбившегося самолета Bombardier в Вашингтоне находились граждане России, все трое — фигуристы, сообщает посольство России в США.
«Среди погибших <...> были наши соотечественники: чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, фигуристка Инна Волянская», — говорится в сообщении.
Отмечается, что они постоянно проживали в Штатах и работали тренерами в американских клубах по фигурному катанию. Посольство выразило свои искренние соболезнования родным и близких погибших.
Авиакатастрофа произошла в среду, 29 января. Тогда пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом Black Hawk, обломки упали в реку Потомак. На борту самолета были 64 человека, включая членов экипажа, в вертолете — трое военнослужащих. Никто при этом не выжил. В настоящее время из реки удалось достать тело 41 жертвы.
Специалистам также удалось извлечь все черные ящики из разбившихся самолета и вертолета.
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