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Авиакатастрофа в Вашингтоне ,  
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В США официально подтвердили гибель трех россиян в авиакатастрофе

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Авиакатастрофа в Вашингтоне

Госдепартамент США официально подтвердил, что на борту разбившегося самолета Bombardier в Вашингтоне находились граждане России, все трое — фигуристы, сообщает посольство России в США.

«Среди погибших <...> были наши соотечественники: чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, фигуристка Инна Волянская», — говорится в сообщении.

Отмечается, что они постоянно проживали в Штатах и работали тренерами в американских клубах по фигурному катанию. Посольство выразило свои искренние соболезнования родным и близких погибших.

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Авиакатастрофа произошла в среду, 29 января. Тогда пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом Black Hawk, обломки упали в реку Потомак. На борту самолета были 64 человека, включая членов экипажа, в вертолете — трое военнослужащих. Никто при этом не выжил. В настоящее время из реки удалось достать тело 41 жертвы.

Специалистам также удалось извлечь все черные ящики из разбившихся самолета и вертолета.

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россияне авиакатастрофа США посольство Госдепартамент США


 

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