Следователи извлекли самописцы из разбившихся в США самолета и вертолета

Из разбившихся в Вашингтоне самолета и вертолета достали все бортовые самописца, сообщает представитель Национального совета безопасности на транспорте США (NTSB) Тодд Инман. Трансляцию брифинга вел ABC News.

«Самописцы были извлечены из CRJ700 (самолет. — РБК) и в настоящее время находятся в нашей лаборатории», — сказал он.

Черный ящик военного вертолета Black Hawk нашли в хорошем состоянии. Еще два черных ящика самолета Bombardier обнаружили в четверг, 30 января, но в один из них, который записывает разговоры пилотов, попала вода, рассказал Инман.

Однако он подчеркнул, что есть большая уверенность в том, что специалистам все же удастся извлечь данные из всех трех черных ящиков.

Лайнер столкнулся в воздухе с военным вертолетом над Вашингтоном и упал в реку в среду, 29 января. На его борту были 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — трое военнослужащих, никто при этом не выжил. Столкновение произошло, когда самолет заходил на посадку в аэропорт, писал ABC News. В настоящее время из реки удалось достать тело 41 человека.