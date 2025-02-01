Завод «СИБУР-Кстово» приостановил отгрузку продукции после атаки БПЛА

В связи с падением обломков сбитого беспилотника над Нижегородской областью заводу «СИБУР-Кстово» пришлось временно остановить отгрузку продукции, чтобы устранить возникшие последствия атаки. Об этом сообщает пресс-служба предприятия во «ВКонтакте».

«На территории предприятия СИБУР-Кстово ведутся работы по устранению последствий падения обломков сбитого БПЛА. Основные установки находятся в резервном режиме, отгрузка продукции временно не производится», — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, на предприятии проверят состояние оборудования, сделают необходимый ремонт и другие мероприятия после того, как сотрудники МЧС и других служб закончат свои работы.

«СИБУР-Кстово» находится в Нижегородской области, Кстовском районе города Кстово. Предприятие производит этилен, пропилен, бензол, а также ряд углеводородных фракций. Из выпускаемой продукции делают материалы, востребованные в ЖКХ, строительстве, автомобильной промышленности, упаковке, медицине и других отраслях. Производственная мощность предприятия — более 770 тыс. т олефинов и 130 тыс. т ароматических соединений в год.

Речь идет об атаке беспилотников в регионе в ночь с 28 на 29 января, после чего на предприятии компании началось возгорание, никто не пострадал, пожар потушили спустя два дня — 31 января. Минобороны сообщало, что за эту ночь над регионом сбили три беспилотника, а всего над Россией — более ста.