Савельев призвал готовиться к пляжному сезону 2025 года на Черном море

Россиянам в 2025 году стоит готовиться к пляжному сезону на Черном море несмотря на аварию с танкерами в Черченском проливе, заявил вице-премьер Виталий Савельев.

«Мы не оставляем надежды. И мы считаем, что мы должны подготовиться к пляжному сезону текущего года, для этого есть все основания», — сказал он (цитата по ТАСС).

Специально над этим работает правительство, добавил Савельев. Так, вице-премьер отметил, что Роспотребнадзор регулярно следит за уровнем загрязнений в воздухе и воде. Кроме этого, по данным Росрыболовства, рыба и другие морепродукты находятся в порядке.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе произошло 15 декабря. Они перевозили 9,2 тыс. т мазута, значительная часть которого попала в воду, его вынесло на побережья Крыма и Краснодарского края. По различным оценкам, в Черное море попало около 4–5 тыс. т нефтепродуктов.

В Кремле оценили сложившуюся ситуацию как критическую. Президент России Владимир Путин спустя почти месяц после аварии отмечал недостаточные усилия по минимизации ущерба и потребовал сократить последствия ЧС до весенне-летнего сезона.