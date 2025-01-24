Савельев предупредил о риске при утилизации потерпевших крушение танкеров
Первой будет утилизирована корма, затем поднимут носовой отсек танкера «Волгонефть-239» и части «Волгонефти-212», заявил в ходе совещания правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива мазута вице-премьер Виталий Савельев.
«Мазут мы полностью не выберем, его не отполировать и не отскоблить. Конечно, при разделке даже алмазными пилами за счет трения что-то [из последствий] будет. Мы должны убрать этот «летучий голландец», тогда будем заниматься подъемом «Волгонефти-212» и носовой частью «Волгонефти-239», — сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Савельева, подъем танкеров служит наиболее подходящим проектом утилизации, однако с ним «связано очень много рисков». «Надо будет полностью акваторию вокруг носа 239-го и [частей] 212-го закрыть бонами… Прорабатывается проект производства работ. Мы хотим избежать любой случайности. Потому что он [нефтепродукт] глубоко, груз тяжелый, работы много. Мы хотим подготовиться, здесь нельзя торопиться», — добавил вице-премьер (цитата по «РИА Новости»).
Савельев также анонсировал завершение откачки мазута из кормы «Волгонефти-239» в течение двух дней, сейчас удалось откачать 1,3 тыс. т топлива.
отмечал недостаточные усилия по минимизации ущерба и потребовал сократить последствия ЧС до весенне-летнего сезона.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди
Астана заявила об отличии расшифровки переговоров рейса AZAL от оригинала
Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство
Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей
Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион
Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее
Каких иномарок больше всего на дорогах России
Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году
Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве
Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов