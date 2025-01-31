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Политика ,  
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В Таллине подожгли ресторан украинской кухни

Ресторан&nbsp;Slava Ukraina в Таллине, Эстония
Ресторан Slava Ukraina в Таллине, Эстония (Фото: сервис Google Street View)

В Таллинне в ночь на 31 января неизвестные подожгли ресторан украинской кухни Slava Ukraina, сообщает Delfi со ссылкой на пресс-секретаря департамента полиции и погранохраны. 

В 2024 году лозунг «Слава Украине» был отнесен российским Минюстом к атрибутике из «перечня нацистских организаций».

«Согласно предварительной информации, было разбито окно находящегося на первом этаже ресторана Slava и были подожжены внутренние помещения ресторана», — сказал он.

Ресторан Slava Ukraina единственный в Эстонии, он находится на первом этаже здания в начале улицы Копли недалеко от побережья Таллинского залива.

По данным Delfi, пожарные оперативно приехали на место происшествие и потушили возгорание. Рядом с рестораном размещено множество камер видеонаблюдения, которые проверят, чтобы найти причастных к поджогу.

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Таллин Украина рестораны поджог Эстония


 

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