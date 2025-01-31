В Таллине подожгли ресторан украинской кухни
В Таллинне в ночь на 31 января неизвестные подожгли ресторан украинской кухни Slava Ukraina, сообщает Delfi со ссылкой на пресс-секретаря департамента полиции и погранохраны.
В 2024 году лозунг «Слава Украине» был отнесен российским Минюстом к атрибутике из «перечня нацистских организаций».
«Согласно предварительной информации, было разбито окно находящегося на первом этаже ресторана Slava и были подожжены внутренние помещения ресторана», — сказал он.
Ресторан Slava Ukraina единственный в Эстонии, он находится на первом этаже здания в начале улицы Копли недалеко от побережья Таллинского залива.
По данным Delfi, пожарные оперативно приехали на место происшествие и потушили возгорание. Рядом с рестораном размещено множество камер видеонаблюдения, которые проверят, чтобы найти причастных к поджогу.
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