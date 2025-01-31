Росстандарт объявил о третьем за день отзыве автомобилей Kia
Компания Кia за один день 31 января согласовала с Росстандартом третью программу по отзыву своих автомобилей в России из-за различных технических неисправностей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, в рамках одной из кампаний будут отозваны 118 минивэнов Carnival, реализованных в период с 2021 по 2022 год, отметили в Росстандарте.
Там добавили, что машины отзывают из-за молдинга на крыше, который может отсоединиться во время движения из-за плохой фиксации между бортиком крыши и крепежными зажимами.
«Отсоединенный молдинг может представлять опасность для других транспортных средств на дороге, повышая риск аварии», — отметили в ведомстве.
Росстандарт также сообщил об отзыве 729 автомобилей Kia Quoris, реализованных с 2015 по 2018 год. Причина запуска отзывной кампании связана с возможной неисправностью системы стабилизации ESC (загорается лампа неисправности).
Ранее в этот же день в пресс-службе Росстандарта сообщили о согласовании отзыва почти 30 тыс. автомобилей Кia Sportage из-за повышенной опасности возгорания в моторном отсеке.
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