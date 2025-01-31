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Бизнес ,  
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Kia согласовала отзыв почти 30 тыс. машин в России из-за опасности пожара

Автомобиль Kia Sportage
Автомобиль Kia Sportage (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Компания Кia согласовала с российскими властями отзывную кампанию почти на 30 тыс. автомобилей Кia Sportage, сообщает Росстандарт.

Причиной этого решения стал риск замыкания электрической цепи блока ABS/ESC, что может привести к повышению силы тока и, как следствие, росту опасности возгорания в моторном отсеке.

В рамках кампании по отзыву владельцы автомобилей получат уведомления от официального представителя «Киа Россия и СНГ». Им будет предложено обратиться в ближайший дилерский центр для проведения необходимых ремонтных работ, включая замену мультипредохранителя системы ABS и крышки блока предохранителей.

Кроме того, владельцы могут самостоятельно проверить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код своего транспортного средства с перечнем, размещенным в приложении. Это позволит избежать ожидания уведомления от дилера и оперативно решить возможные проблемы с безопасностью автомобиля.

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В декабре 2024 года под отзыв попали 19 752 автомобиля китайской марки Kaiyi. Основной причиной стали проблемы с отсутствием блока управления системой экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС, что может негативно сказаться на безопасности пользователей.

Также компания Haval объявила об отзыве 364 автомобилей Tank, выпущенных с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года. Причиной отзыва стало выявление риска утечки топлива из-за возможного повышения давления в топливной системе при низких температурах. Владельцы автомобилей будут проинформированы о необходимости обратиться в ближайшие дилерские центры для бесплатной замены выпускных трубок топливного бака.

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Теги
отзыв автомобилей Kia Росстандарт


 

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