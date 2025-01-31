Силы ПВО уничтожили восемь дронов ВСУ над Белгородской областью

Фото: Валетин Огиренко / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.

В ведомстве отметили, что дроны были перехвачены в период с 18:30 до 21:00 мск.

Губернатор области Вячеслав Гладков в 21:31 сообщил, что атаке беспилотников подверглось село Новая Деревня. В результате удара был ранен мирный житель, он получил осколочное ранение головы, его госпитализировали, добавил глава региона.

В среду, 29 января, в Белгородской области украинскими беспилотниками была атакована машина скорой помощи. Инцидент произошел в Грайворонском районе, когда медики выехали на вызов к пострадавшему от атаки дрона.