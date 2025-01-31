Силы ПВО уничтожили восемь дронов ВСУ над Белгородской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.
В ведомстве отметили, что дроны были перехвачены в период с 18:30 до 21:00 мск.
Губернатор области Вячеслав Гладков в 21:31 сообщил, что атаке беспилотников подверглось село Новая Деревня. В результате удара был ранен мирный житель, он получил осколочное ранение головы, его госпитализировали, добавил глава региона.
В среду, 29 января, в Белгородской области украинскими беспилотниками была атакована машина скорой помощи. Инцидент произошел в Грайворонском районе, когда медики выехали на вызов к пострадавшему от атаки дрона.
Читайте РБК в Telegram.
Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»
Итоги жеребьевки в Лиге чемпионов. Инфографика
Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео
Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции
Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году
Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км
РБК запускает винный салон. Расписание
Топ-10 дивидендных бумаг на ближайший год
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Что будет с биткоином в ближайшие месяцы