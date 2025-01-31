В Екатеринбурге неизвестный ограбил отделение банка на ₽7 млн

Фото: пресс-секретарь МВД по Свердловской области Валерий Горелых

В Екатеринбурге вечером 30 января неизвестный мужчина ворвался в банк и совершил ограбление. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным ведомства, неизвестный в маске ворвался в отделение банка на проспекте Космонавтов в Орджоникидзевском районе около 19:16. Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленник похитил около 7 млн руб.

На место происшествия прибыла усиленная следственно-оперативная группа, в том числе криминалисты. Полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают очевидцев и проверяют ранее судимых лиц, состоящих на учете.

Расследование взято на контроль руководством ГУ МВД по Свердловской области. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен после анализа всех обстоятельств.

В декабре 2024 года в Новосибирске мужчина ограбил офис Локо-банка, похитив 9,5 млн руб. По данным прокуратуры, злоумышленник проник в здание вместе с сотрудниками, угрожая предметом, использовавшимся в качестве оружия. В одном из служебных помещений он связал троих работников, а с четвертым направился в кассовую зону, откуда похитил 9,5 млн руб. После совершения преступления грабитель скрылся.