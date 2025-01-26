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Общество ,  
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В Краснодаре пожилого мужчину избили и ограбили в лифте

Фото: bvk_mkr_vostochka / Telegram
Фото: bvk_mkr_vostochka / Telegram

В Краснодаре полиция задержала мужчину, который избил 78-летнего местного жителя, ехавшего вместе с ним в лифте. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

«Предполагаемый злоумышленник задержан. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала «Кубань 24», это произошло в лифте дома на улице Николая Воробьева. Нападавший не только избил, но и ограбил пенсионера: он отнял у него деньги, банковскую карту и бутылку алкоголя.

Нападение на пожилого мужчину попало на камеру наблюдения. На выходе из дома злоумышленника задержали соседи, которые позже передали его полицейским.

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Ранее 26 января в Краснодаре задержали 19-летнего жителя Динского района, который поджег здания трех ресторанов. Злоумышленника задержали работники одного из ресторанов. По данным полиции, мужчина поджег заведения «по указанию неизвестных после взлома его аккаунта и угрозы использования его персональных данных для совершения противоправных действий».

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