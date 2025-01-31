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Политика ,  
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Суд арестовал главу рязанского «Яблока» по делу о вымогательстве

Константин Смирнов
Константин Смирнов (Фото: rybakovyabloko / Telegram)

Суд арестовал на два месяца главного редактора рязанской газеты «Вид сбоку», члена федерального бюро партии «Яблоко» и главу ее рязанского отделения Константина Смирнова по делу о вымогательстве. Об этом сообщил председатель партии Николай Рыбаков.

«Он (Смирнов. — РБК) будет отправлен в СИЗО до 30 марта», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Рыбакова, Смирнов просил следствие поместить его под домашний арест. Защита арестованного также наставила на этой мере пресечения ввиду состояния здоровья, а также из-за необходимости постоянного ухода за больной матерью Смирнова, отметил глава «Яблока».

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Политика
Константин Смирнов

Ранее рязанское управление Следственного комитета сообщило, что Смирнова обвиняют в совершении преступлений по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса — вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы.

По версии следствия, Смирнов ради незаконного обогащения вступил в преступный сговор со своей знакомой, прежде работавшей журналисткой, и в прошлом году опубликовал статью с «позорящими сведениями» против исполняющего обязанности генерального директора «специализированной коммерческой организации Рязанской области».

Партия «Яблоко» отвергла подозрения следствия и связала преследование со своей кампанией против муниципальной реформы в Рязанской области.

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Теги
партия Яблоко Рязань арест


 

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