Члена «Яблока» и издателя газеты задержали по делу о вымогательстве

Главредов «Вида сбоку» и «Новой газеты — Рязань» подозревают в вымогательстве 300 тыс. руб. у главы одной из рязанской компаний за прекращение позорящих публикаций. «Яблоко» связывает дело с оппозиционной политической активностью

Константин Смирнов (Фото: пресс-служба партии «Яблоко»)

Главный редактор рязанской газеты «Вид сбоку», член федерального бюро партии «Яблоко» и глава ее рязанского отделения Константин Смирнов задержан по статье о вымогательстве, сообщило издание.

«Вымогательство не признаем, правовую позицию формулируем», — цитирует газета комментарий Смирнова и его адвоката.

По той же статье задержан и руководитель издания «Новая газета — Рязань» Алексей Фролов, передают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источник. «Следователи задержали Фролова и Смирнова, а также их предполагаемую сообщницу Наталью Смольянинову по делу о вымогательстве 300 тыс. руб. у генерального директора специализированной коммерческой организации Рязанской области», — рассказал собеседник первого агентства.

РБК обратился за комментарием в издания «Новая газета — Рязань», «Вид сбоку» и в пресс-службу партии «Яблоко».

Рязанское управление СК сообщило об уголовном деле о вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (пп. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК, до семи лет колонии) против «директора регионального сетевого издания, являющегося депутатом совета депутатов муниципального образования одного из районов Рязанской области», но не уточнило имени фигуранта.

По данным ведомства, он ради незаконного обогащения вступил в преступный сговор со своей знакомой, прежде работавшей журналисткой, и в прошлом году «опубликовал в отношении исполняющего обязанности генерального директора специализированной коммерческой организации Рязанской области несколько статей с позорящими его сведениями, подрывающими его деловую репутацию, умаляющими его честь, достоинство и доброе имя».

Затем при личной встрече фигуранты потребовали от потерпевшего деньги за прекращение позорящих публикаций, а тот передал им 300 тыс. руб., утверждает СК.

«Яблоко» отвергает подозрения СК и связывает преследование со своей кампанией против муниципальной реформы в Рязанской области. «Люди сотнями приходили на общественные слушания и голосовали против действий областной власти. Дошло до того, что в Государственной думе признали, нельзя всем давать задание лишать людей местной власти. В этом огромная заслуга Константина. И этого региональная власть ему не простила и начала действовать. Мы сделаем все возможное для освобождения Константина», — рассказал председатель партии Николай Рыбаков.

Партия отметила, что уголовное дело Смирнова стало восьмым за последние три года против ее членов. Главы региональных организаций «Яблока» в Якутии, Вологодской области и на Камчатке были обвинены в дискредитации армии, активисты из Санкт-Петербурга и Абакана — в фейках об армии, а зампред партии Лев Шлосберг (внесен в реестр иноагентов) стал обвиняемым по делу о неисполнении обязанностей, наложенных этим статусом.