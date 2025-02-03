 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

Ефимов сообщил о выделении 15,3 га под масштабные инвестпроекты в СЗАО

Сюжет
Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

За весь 2024 год в Северо-Западном административном округе столицы (СЗАО) мэрия предоставила бизнесу девять участков общей площадью более 15 га под масштабные инвестиционные проекты (МаИП), рассказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Благодаря статусу МаИП инвесторы получили землю в аренду на пять лет без проведения торгов и по льготной ставке. Этот статус присваивается объектам нежилого строительства, нацеленным на развитие инфраструктуры и привлечение инвестиций в городскую экономику. Это могут быть современные производства, социальные учреждения, логистические центры и т.д.

«На участках в Северо-Западном округе возведут спортивные объекты, общественно-деловые центры и производство, всего там появится около 60 новых рабочих мест», — рассказал Ефимов. Общая площадь строений на девяти участках составит более 200 тыс. кв. м.

Крупнейший из новых масштабных инвестпроектов округа — многофункциональный спортивный комплекс в Мневниковской пойме. На площади в 11 га появятся теннисный центр, площадки для занятия футболом, хоккеем, единоборствами и многое другое.

Ранее вице-мэр Ефимов сообщал, что в Новой Москве (Троицкий и Новомосковский округа) за прошлый год под подобные МаИП было выделено 240 га. В частности, речь идет о создании завода тяговых аккумуляторных батарей для российского электротранспорта. По словам столичного градоначальника Сергея Собянина, за почти три года работы программы инвесторы получили около 700 га земли без торгов на льготных условиях.

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

Вице-губернатор Приморья погиб, возвращаясь с боевого задания

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России

Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине

В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии
Теги
масштабный инвестпроект льготы Москва Владимир Ефимов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
Российская теннисистка поднялась на 86 позиций в чемпионской гонке WTAСпорт, 10:50
Криптотрейдеры потеряли более $2 млрд за сутки из-за обвала ценКрипто, 10:49
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 10:48
Сейлеры бегут с маркетплейсов: как им защититься от падения доходовPro, 10:45
В десятке крупнейших застройщиков России продолжились перестановкиНедвижимость, 10:39
Новое видео от ЖК «Алые паруса», где произошел взрывОбщество, 10:38
Облачная экономика: тренды, вызовы и успехи 2024 годаРБК Компании, 10:35
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
Уголовное дело завели по факту взрыва в ЖК «Алые паруса»Общество, 10:35
ЦБ раскрыл количество жалоб россиян на проценты по вкладамФинансы, 10:27
Обстановка на месте взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве. ВидеоОбщество, 10:25
Названы самые дорогие бренды России 2024 годаPro, 10:25
«Аэрофлот» спрогнозировал увеличение цен на авиабилеты на уровне инфляцииОбщество, 10:25
Один человек погиб при взрыве в ЖК «Алые Паруса» в Москве⁠Общество, 10:23
При взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» есть пострадавшиеОбщество, 10:18