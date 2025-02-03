Ефимов сообщил о выделении 15,3 га под масштабные инвестпроекты в СЗАО
За весь 2024 год в Северо-Западном административном округе столицы (СЗАО) мэрия предоставила бизнесу девять участков общей площадью более 15 га под масштабные инвестиционные проекты (МаИП), рассказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Благодаря статусу МаИП инвесторы получили землю в аренду на пять лет без проведения торгов и по льготной ставке. Этот статус присваивается объектам нежилого строительства, нацеленным на развитие инфраструктуры и привлечение инвестиций в городскую экономику. Это могут быть современные производства, социальные учреждения, логистические центры и т.д.
«На участках в Северо-Западном округе возведут спортивные объекты, общественно-деловые центры и производство, всего там появится около 60 новых рабочих мест», — рассказал Ефимов. Общая площадь строений на девяти участках составит более 200 тыс. кв. м.
Крупнейший из новых масштабных инвестпроектов округа — многофункциональный спортивный комплекс в Мневниковской пойме. На площади в 11 га появятся теннисный центр, площадки для занятия футболом, хоккеем, единоборствами и многое другое.
Ранее вице-мэр Ефимов сообщал, что в Новой Москве (Троицкий и Новомосковский округа) за прошлый год под подобные МаИП было выделено 240 га. В частности, речь идет о создании завода тяговых аккумуляторных батарей для российского электротранспорта. По словам столичного градоначальника Сергея Собянина, за почти три года работы программы инвесторы получили около 700 га земли без торгов на льготных условиях.
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