Ефимов сообщил о передаче под масштабные инвестпроекты 240 га в ТиНАО

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

За весь 2024 год столичные власти передали инвесторам почти 240 га земли в ТиНАО (Новая Москва) на реализацию 25 масштабных инвестпроектов (МаИП), рассказал вице-мэр по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Участки передаются инвесторам в аренду сроком на пять лет без проведения торгов и по льготной ставке 1 руб. в год.

Статус МаИП предоставляется девелоперским проектам, по которым на свободной городской земле будет возведена нежилая недвижимость (производственные и коммерческие предприятия, социальная инфраструктура). Задача — создать новые рабочие места и привлечь дополнительные инвестиции в экономику Москвы.

По словам заммэра Ефимова, в рамках новых масштабных инвестпроектов в ТиНАО построят деловые центры, современные производства, складские комплексы и объекты коммунального хозяйства. «Общая площадь объектов превысит 1,4 млн кв. м, при этом на новых производствах будет создано свыше 6 тыс. рабочих мест», — добавил он.

Один из ключевых проектов в промышленности — создание в Новой Москве гигафабрики тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта, предназначенных в первую очередь для столичных электробусов и электромобилей завода «Москвич». В других районах ТиНАО появятся производственно-складская база «Мосгаза» и административно-деловые центры.

На развитие Новой Москвы приходится заметная доля — около двух третей всей площади одобренных в 2024 году по столице масштабных инвестпроектов. С момента же запуска этой программы весной 2022 года город передал под МаИПы порядка 700 га земли, говорил ранее мэр Москвы Сергей Собянин.